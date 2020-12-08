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Менеджер сборной Франции поделился впечатлениями от результатов жеребьевки европейской квалификации Мундиаля.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам высказался о результатах жеребьевки европейской квалификации Чемпионата Мира-2022.

"Мы очень хорошо знаем сборные Украины и Финляндии, ведь совсем недавно встречались с ними. Но мы никогда не играли в Казахстане и нам предстоит очень длинная поездка туда. В любом случае, подождем до завтра, чтобы узнать расписание матчей.

Франция – фаворит группы, и наша цель – финишировать в своей группе первыми. Мы должны сосредоточиться на этой задаче и не думать ни о чем другом. Даже рассматривать возможность занять второе место очень рискованно", — приводит слова Дешама официальный сайт Федерации футбола Франции.

Напомним, что Франция попала в одну отборочную группу со сборной Украины. Помимо нашей национальной команды, соперниками французов стали команды Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

В финальную часть Чемпионата Мира-2022 пройдут десять европейских сборных, которые займут первые места в своих группах. Команды, занявшие второе место, поборются за право участия в турнире в матчах плей-офф, который будет состоять из двух этапов.

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что его команда попала в сложную группу.