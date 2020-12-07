Специалист оценил перспективы украинской сборной.
Андрей Шевченко, Фото Павла Кубанова, УАФ
07 декабря 2020, 21:23
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко оценил результаты жеребьевки квалификации чемпионата мира-2020.
"Мы попали в сложную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине.
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Финляндию мы тоже знаем, мы играли против этой команды в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда матче с финнами были сложными, сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.
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Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда мы сможем рассуждать подробнее", — цитирует Шевченко УАФ.
Ранее своим мнением о жеребьевке поделились Александр Шовковский и Сергей Кривцов.
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