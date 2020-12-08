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На сей раз в соревновании юношеских команд сильнейших клубов Европы не будет группового турнира.

Исполком УЕФА решил все-таки провести Юношескую лигу в сезоне-2020/21 — сообщает официальный сайт УАФ.

Существенные изменения претерпел формат турнира. В Юношеской лиге УЕФА в нынешнем сезоне не будет группового турнира, а все противостояния будут состоять из одного матча. Турнир начнется в марте с 1/32 финала.

Жеребьевка состоится 27 января 2021 года. Матчи 1/32 финала запланированы на 2 и 3 марта. 1/16 финала — 6-7 апреля, 1/8 финала — 20-21 апреля, 1/4 финала — 4-5 мая, полуфиналы — 17 мая в Ньоне, финал — там же 20 мая.

Украину в Юношеской лиге УЕФА представят команды (U-19) Шахтера и Динамо.