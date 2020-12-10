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Бельгийский клуб решил отказаться от приобретения защитника.

Бельгийский Брюгге не собирается подписывать полноценный контракт с левым защитником Эдуардом Соболем, сообщает Het Laatste Nieuws. По информации источника, клуб принял решение не выкупать футболиста у донецкого Шахтера.

Соболь выступает в Бельгии на правах аренды уже два сезона и успел стать вместе с Брюгге чемпионом страны.

В текущем сезоне футболист провел в составе команды 17 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Напомним, что в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов Соболь получил красную карточку, оставив свою команду в меньшинстве на 39-й минуте поединка.

Ранее Эдуард Соболь заявлял, что не планирует возвращаться в УПЛ.