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Форвард рассказал о нынешней ситуации в Генте.

Нападающий Гента Роман Яремчук рассказал о изменениях после матча чемпионата Бельгии против Стандарта.

"Последние недели были тяжелыми. Я счастлив, что мы смогли выиграть этот матч.

Насколько важен мой победный гол? Для меня важны все голы. Но это стало особенным событием для Хейна Ванхазебрука, потому что это был первый домашний матч под его руководством. Но, конечно, я живу голами и хочу как можно чаще помогать своей команде. Я забиваю и мы побеждаем — что может быть лучше.

Я точно чувствую изменения с приходом тренера. Не только на поле, но и внутри команды. Нам это было нужно. Я доволен тем, что чувствую прогресс. Очень надеюсь, что плохие времена позади, — цитирует Яремчука Voetbal Belgie.

Напомним, текущий наставник Гента уже третий раз за свою карьеру возглавляет команду.