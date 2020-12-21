Михайленко не намерен расставаться с украинским голкипером.
Артур Рудько, ФК Динамо Киев
21 декабря 2020, 17:40
Украинский голкипер Артур Рудько продлил контракт с Пафосом Дмитрия Михайленко.
Как сообщает официальный сайт кипрского клуба, новое соглашение рассчитано еще на 1 год.
Футболист играет за Пафос с лета 2019 года, он перебрался туда на правах свободного агента из Динамо.
На счету украинца 13 сухих поединков за клуб, в остальных 21 он пропустил 34 гола. .
Ранее главный тренер Пафоса Дмитрий Михайленко развеял слухи о переходе в его клуб Артема Милевского.