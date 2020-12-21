Украинский голкипер Артур Рудько продлил контракт с Пафосом Дмитрия Михайленко.

Как сообщает официальный сайт кипрского клуба, новое соглашение рассчитано еще на 1 год.

Футболист играет за Пафос с лета 2019 года, он перебрался туда на правах свободного агента из Динамо.

На счету украинца 13 сухих поединков за клуб, в остальных 21 он пропустил 34 гола. .

Ранее главный тренер Пафоса Дмитрий Михайленко развеял слухи о переходе в его клуб Артема Милевского.