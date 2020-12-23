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Полузащитник дортмундской Боруссии с солидным перевесом обошел своих конкурентов.

Как сообщает издание ESPN, полузащитник дортмундской Боруссии и игрок сборной США Джованни Рейна был признан лучшим молодым футболистов в 2020-м году в своей стране.

18-летний футболист сумел менее чем за полгода после своего перехода в молодежный состав "шмелей" получить место в составе основной команды, за которою в новом сезоне уже провел 22 (1456 минут) поединка во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами и совершив шесть результативных передач.

Кроме того, 12 ноября 2020 года, в гостевой игре против Уэльса (0:0), состоялся его дебют за главную команду страны, а уже в следующем поединке — против Панамы (6:2) — Рейна впервые отличился забитым мячом.

По итогам голосования, Джованни сумел набрать фантастические 79% голосов, обогнав таких футболистов как Сержиньо Дест (Барселона), Алекс Мендес (Аякс), Джош Саргент (Вердер) и Кристиан Пулишич (Челси).

Награда лучшему молодому игроку США вручается с 1998 года, а первым ее обладателем стал нападающий Джош Вольфф, который выступал в Европе в составе Мюнхен 1860 на протяжении полутора годов.

Напомним, что ранее Вестон Маккенни (Ювентус) оставил за собой звание лучшего футболиста 2020 года в США, набрав 44% голосов в опросе, благодаря чему опередил все тех же Кристиана Пулишича (27%) и Сержиньо Деста (14%).

Ближайшая игра дортмундской Боруссии с возможным участием в ней Джованни Рейны — домашний поединок "шмелей" против Вольфсбурга, который состоится на третий день 2021 года.