Другое

Бразильский клуб продолжает настаивать на значительном превосходстве легендарного Пеле над аргентинцем.

На официальном сайте бразильского клуба Сантос было опубликовано заявление о том, что недавно установленный Лионелем Месси рекорд по числу забитых мячей за один клуб не имеет под собой совершенно никаких оснований.

Ассоциация исследователей и историков ФК Сантос продолжает настаивать на том, что легендарный бразильский нападающий Пеле оформил 1091 точный удар за время своего выступления за бразильский клуб, о чем также просит упоминать мировую прессу.

"448 голов, которые сегодня пытаются списать легенде, были забиты в официальных матчах и турнирах против сильнейших команд. Америка (Мексика) и Коло Коло (Чили) получили по девять мячей от Пеле. Интер, одна из главных европейских команд 1960-х годов, получил еще восемь голов от "Короля".

Список огромен: Ривер Плейт, Бока Хуниорс, Расинг, Универсидад де Чили, Реал Мадрид, Ювентус, Лацио, Наполи, Бенфика и Андерлехт. Даже Барселона, где сейчас играет Месси, тоже стала жертвой Пеле: четыре гола, забитые в четырех матчах.

Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов, забитые в товарищеских матчах, произошли в ворота слабых соперников регионального уровня. Несмотря на это, матчи проводились в официальной форме, с официальными правилами игры и с внесением данных в протокол", — гласит заявление клуба.

Сантос настаивает на следующей позиции: "Учет субъективных характеристик, таких как слабость оппонентов, не идеален для сбора статистических данных. Цифры говорят сами за себя. Гол в ворота Эйбара равен голу в ворота Валенсии. Гол в ворота Трансвааля (из Суринама) имеет такую ​​же ценность, как и гол, забитый Реалу Мадрид на стадионе Сантьяго Бернабеу".

Стоит отметить, что несмотря на мнение своего бывшего клуба, сам Пеле уже успел поздравить Лионеля Месси с выдающимся достижением, разместив сообщение в социальных сетях: "Истории, подобные нашей, о любви к одному и тому же клубу на протяжении долгого времени, к сожалению, будут все реже встречаться в футболе".

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.