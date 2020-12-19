Аргентинец поразил ворота Валенсии.
Лионель Месси, Getty Images
19 декабря 2020, 18:50
В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу встречается с Валенсией. На 70-ю минуту счет в матче — 2:2.
На 45+4 минуте сумел забить Лионель Месси и сравнял счет в матче.
Этот гол стал для аргентинца 643-м за Барселону. Таким образом он повторил рекорд Пеле по забитым мячам за один клуб. Бразилец столько же раз отметился за Сантос.
Для этого достижения Месси потребовалось 17 лет. Он играет за каталонцев с 2003 года. Пеле выступал за Сантос с 1956 по 1974 (18 лет).
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