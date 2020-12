В рамках 14-го тура испанской Ла Лиги Барселона на Камп Ноу встречается с Валенсией. На 70-ю минуту счет в матче — 2:2.

На 45+4 минуте сумел забить Лионель Месси и сравнял счет в матче.

Этот гол стал для аргентинца 643-м за Барселону. Таким образом он повторил рекорд Пеле по забитым мячам за один клуб. Бразилец столько же раз отметился за Сантос.

👑 𝐊𝐈𝐍𝐆𝐒 🤴

Leo #Messi equals @Pele as the all time top goalscorer for one club WITH 643 goals! 🐐



🎨: @damiendraws pic.twitter.com/dNrlmwdfC7