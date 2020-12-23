Испания

Лионель Месси превзошел Короля футбола по количесиву голов за один клуб.

В 15-м туре чемпионата Испании Лионель Месси в очередной раз вписал свое имя в книгу рекордов мирового футбола.

Гол аргентинца в ворота Вальядолида на 65-й минуте стал для него 644-м за Барселону, что позволило ему обойти по количеству голов за один клуб Пеле.

🐐 M E S S I 👑



Leo #Messi es converteix en el màxim golejador de la història en un mateix club.

6️⃣4️⃣4️⃣ — H I S T Ò R I C 🔥 pic.twitter.com/I7oyRPpsju — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 22, 2020

Король футбола за время выступлений в Сантосе 643 раза поражал ворота соперника, и в 14-м туре, забив Валенсии, Месси сравнялся с легендарным бразильцем.

Ранее Месси заявил, что предпочитает выиграть Примеру, чем стать лучшим бомбардиром.