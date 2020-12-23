Лионель Месси превзошел Короля футбола по количесиву голов за один клуб.
Лионель Месси, Getty Images
23 декабря 2020, 00:43
В 15-м туре чемпионата Испании Лионель Месси в очередной раз вписал свое имя в книгу рекордов мирового футбола.
Гол аргентинца в ворота Вальядолида на 65-й минуте стал для него 644-м за Барселону, что позволило ему обойти по количеству голов за один клуб Пеле.
Король футбола за время выступлений в Сантосе 643 раза поражал ворота соперника, и в 14-м туре, забив Валенсии, Месси сравнялся с легендарным бразильцем.
Ранее Месси заявил, что предпочитает выиграть Примеру, чем стать лучшим бомбардиром.