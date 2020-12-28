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Лидер бельгийской команды прокомментировал игру украинского нападающего, забившего свой первый мяч за клуб.

В рамках девятнадцатого тура чемпионата Бельгии Мехелен в домашнем поединке противостоял одному из аутсайдеров текущего розыгрыша — Мускрону.

Хозяева поля сумели оформить забитый мяч под конец первого тайма, однако в середине второй половине получили пенальти в свои ворота, который позволил их соперникам восстановить равенство в счете.

Однако, на 61-й минуте не поле появился украинский нападающий Марьян Швед, которому понадобилось 22 минуты на поле для того, чтобы совершить первый результативный удар в истории своих выступлений за Мехелен. В итоге, "малинцы" победили со счетом 2:1.

В своем послематчевом интервью клубному сайту капитан Мехелена Роб Схофс прокомментировал удачное выступление его 23-летнего партнера по команде: "Он всегда очень много работает. У него хороший запас технических навыков и спортивной мощи, что он и сумел показать сегодня.

Конечно, чемпионат Украины не идет вровень с бельгийским, поэтому Шведу нужно время, чтобы освоиться. Если он продолжит и дальше работать в подобном темпе, то точно станет ценным игроком для нас".

В следующем туре Мехелен проведет домашний поединок против Антверпена.