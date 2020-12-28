Украинец отличился взятием ворот в поединке против Мускрона.
Марьян Швед, ФК Мехелен
28 декабря 2020, 00:34
В поединке 19-го тура чемпионата Бельгии Мехелен сошелся в домашнем противостоянии с Мускроном, который находится в зоне вылета.
Крайний полузащитник Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику, оказался вне стартового состава хозяев на этот матч, однако вышел на замену на 61-й минуте, когда его команда минимально вела в счете.
Футболистам Мускрона в итоге удалось вернуть равновесие в счете, однако избежать поражения — нет. Марьян Швед забил на 83-й минуте гол и принес Мехелену непростую победу.
Видео дебютного гола Марьяна Шведа за Мехелен:
Стоит отметить, что для 23-летнего украинца данное взятие ворот стало дебютным в футболке бельгийского клуба в официальных матчах, которых на его счету всего пять в нынешнем сезоне.
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