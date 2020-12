В поединке 19-го тура чемпионата Бельгии Мехелен сошелся в домашнем противостоянии с Мускроном, который находится в зоне вылета.

Крайний полузащитник Марьян Швед, права на которого принадлежат шотландскому Селтику, оказался вне стартового состава хозяев на этот матч, однако вышел на замену на 61-й минуте, когда его команда минимально вела в счете.

Футболистам Мускрона в итоге удалось вернуть равновесие в счете, однако избежать поражения — нет. Марьян Швед забил на 83-й минуте гол и принес Мехелену непростую победу.

Видео дебютного гола Марьяна Шведа за Мехелен:

Video of the Marian Shved goal as he scored the winner for Mechelen in a 2-1 win over Mouscron



Tidy finish from the Ukrainian 👏 pic.twitter.com/Cjp4db9nGO