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Партнер футболиста рассказал о его работе на тренировках.

Нападающий Мехелена Игор де Камарго высказал свое мнение об игре и работе полузащитника Марьяна Шведа.

"Он всегда очень упорно тренируется. Он очень техничный и сильный игрок, что и показал в этом матче.

Конечно, чемпионат Бельгии отличается от УПЛ, ему нужно время на адаптацию", — сказал де Камарго официальному сайту Мехелена.

Напомним, в последнем поединке Швед забил первый гол за новый клуб. Также игру украинца прокомментировал капитан Мехелена.