Украинец получил наказание на свой поступок.
Роман Яремчук, фото Гент
28 декабря 2020, 15:25
Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации огласил решение по прямой красной карточке Романа Яремчука, которую игрок заработал в матче против Кортрейка за толчок соперника.
Украинский футболист был дисквалифицирован на один поединок, а также получил один матч дисквалификации условно.
Кроме того, нападающий получил штраф в размере одной тысячи евро. Еще 500 евро игрок может заплатить, если получит красную карточку в течение следующего года.
Ранее сообщалось, что Яремчук может и вовсе вскоре покинуть чемпионат Бельгии и отправиться играть в Рому.