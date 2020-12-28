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Украинец получил наказание на свой поступок.

Дисциплинарный комитет Бельгийской футбольной ассоциации огласил решение по прямой красной карточке Романа Яремчука, которую игрок заработал в матче против Кортрейка за толчок соперника.

Украинский футболист был дисквалифицирован на один поединок, а также получил один матч дисквалификации условно.

Кроме того, нападающий получил штраф в размере одной тысячи евро. Еще 500 евро игрок может заплатить, если получит красную карточку в течение следующего года.

Ранее сообщалось, что Яремчук может и вовсе вскоре покинуть чемпионат Бельгии и отправиться играть в Рому.