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Бельгийский клуб усилился перед игрой с киевским Динамо.

31-летний нидерландский нападающий Бас Дост продолжит карьеру в Брюгге.

Форвард подписал соглашение с бельгийским клубом на полтора года. Дост перебрался в Брюгге из франкфуртского Айнтрахта.

Ранее он выступал за Эммен (23 матча во всех турнирах, 6 голов), Хераклес (67, 19), Херенвен (73, 52), Вольфсбург (117, 48), Спортинг Л (127, 93) и Айнтрахт Ф (45, 15).

Напомним, что киевское Динамо сыграет с Брюгге дома 18 февраля и на выезде 25 февраля.