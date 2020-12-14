Лига Европы

УЕФА определил где и в какое время Динамо и Шахтер сыграют в 1/16 финала.

По решению УЕФА первым из представителей Украины в 1/16 финала Лиги Европы сыграет Динамо.

Первый матч вице-чемпионы Украины проведут 18 февраля в Киеве на НСК Олимпийский, начало в 19:55 по киевскому времени — сообщил официальный сайт Динамо.

Ответный матч пройдет 25 февраля в Брюгге на стадионе Ян Брейдель. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер проведет свои матчи с Маккаби в те же даты, 18 и 25 февраля, однако первый матч чемпионы Украины сыграют в Тель-Авиве на стадионе Блумфилд в 22:00 — сообщил официальный Твиттер Шахтера, а ответный — в Киеве на НСК Олимпийский, начало в 19:55 по киевскому времени.

Ранее стали известны все пары 1/16 финала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов.