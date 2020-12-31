Другое

Сколько раз мы во вступлениях к итоговым статьям писали о том, какой же выдался тяжелый 2020 год?! Хватит, надоело. Мы уверены, что у каждого, кто читает эти строки в 2020 было много хорошего. Искренне надеемся, что все встретят приходящий год здоровыми и счастливыми.

А теперь переходим к традиционным пожеланиям:

- читателям Football.ua в Новом году желаем крепкого здоровья, большой удачи, креатива в жизни и, конечно же, в комментариях. Будьте счастливы и радуйтесь жизни, ведь она прекрасна!

Еще желаем вам:

- чтобы все хорошее вернулось к вам, как Евгений Селезнёв, Александр Гладкий и Артем Милевский в УПЛ;

- чтобы вас ценили так же, как Вулверхэмптон португальцев;

- чтобы вас не брали никакие болезни, как Кепа — удары соперников;

- желаем, чтобы в Новом году вы от души радовались всем успехам, но не так, как радовался Георгий Судаков дебютному голу в футболке Шахтера. Или Мариуполю не считается?

- чтобы ваш карьерный рост был быстрее Альфонсо Дэвиса;

- чтобы вы не пропускали ничего важного, как Артем Беседин;

- чтобы в Новом году вы нашли вторую половинку, на которую вы будете смотреть так же, как фанаты Манчестер Юнайтед на Бруну Фернандеша;

- чтобы вас всегда ждали дома. Как Гармаша в Динамо;

- чтобы в Новом году у вас было столько счастливых дней, сколько лишних миллионов было потрачено Челси в прошедшее трансферное окно;

- чтобы в Новом году у вас было больше достижений, чем голов у Роберта Левандовски и Эрлинга Холанда;

- чтобы с вами никто и никогда не обходился так, как обошлись со сборной Украины;

- чтобы ваши посиделки были не такими, как у Артема Беседина (легенду комментариев Football.ua мы решили задействовать дважды);

- чтобы вы могли отложить раздражающие вас дела так же легко, как France Football церемонию Золотого мяча;

- чтобы ваша вторая половинка замечала вас почаще, чем Андрей Шевченко Владислава Кочергина;

- чтобы вас поддерживали так же, как египетские фанаты Мохаммеда Салаха в голосованиях;

- чтобы вам никогда не попадался Квинси Промес в темном переулке;

- желаем вам долголетия, чтобы все дожили до прощального матча Златана Ибрагимовича;

- чтобы вы покупали желанное, а не как шейхи Ньюкасл;

- желаем прогресса, как в этом году украинским вратарям;

- желаем вам заниматься чем-то действительно полезным, например, рукоделием. Артем, ты нас неправильно понял!

- Пауло Дибале желаем такого же позитивного года, как его 3 теста на коронавирус;

- коронавирусу - попасть в офсайд, а Альваро Морате из него выйти;

- Жозе Моуриньо желаем научиться показывать больше трех пальцев;

- Ман Сити - получить от Деда Мороза Чебурашку. Хотя бы так у них будет Ушастый;

- Артему Милевскому желаем побольше интересных одноклубников, с которыми после игры можно попить не только водички;

- Арсену Венгеру желаем крепкого здоровья. С нынешней игрой Арсенала оно ему понадобится.

В прошлом году в нашем новогоднем поздравлении мы желали Андрею Шевченко возглавить Милан. Конечно же, после победы на Евро-2020.

Тогда бы никто и не поверил, что это пожелание мы менять не будем.

С Новым годом, друзья!

P.S. Не забудьте поздравить друг друга в комментариях и не стесняйтесь флудить именно здесь.