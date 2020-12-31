Сколько раз мы во вступлениях к итоговым статьям писали о том, какой же выдался тяжелый 2020 год?! Хватит, надоело. Мы уверены, что у каждого, кто читает эти строки в 2020 было много хорошего. Искренне надеемся, что все встретят приходящий год здоровыми и счастливыми.
А теперь переходим к традиционным пожеланиям:
- читателям Football.ua в Новом году желаем крепкого здоровья, большой удачи, креатива в жизни и, конечно же, в комментариях. Будьте счастливы и радуйтесь жизни, ведь она прекрасна!
Еще желаем вам:
- чтобы все хорошее вернулось к вам, как Евгений Селезнёв, Александр Гладкий и Артем Милевский в УПЛ;
- чтобы вас ценили так же, как Вулверхэмптон португальцев;
- чтобы вас не брали никакие болезни, как Кепа — удары соперников;
- желаем, чтобы в Новом году вы от души радовались всем успехам, но не так, как радовался Георгий Судаков дебютному голу в футболке Шахтера. Или Мариуполю не считается?
- чтобы ваш карьерный рост был быстрее Альфонсо Дэвиса;
- чтобы вы не пропускали ничего важного, как Артем Беседин;
- чтобы в Новом году вы нашли вторую половинку, на которую вы будете смотреть так же, как фанаты Манчестер Юнайтед на Бруну Фернандеша;
- чтобы вас всегда ждали дома. Как Гармаша в Динамо;
- чтобы в Новом году у вас было столько счастливых дней, сколько лишних миллионов было потрачено Челси в прошедшее трансферное окно;
- чтобы в Новом году у вас было больше достижений, чем голов у Роберта Левандовски и Эрлинга Холанда;
- чтобы с вами никто и никогда не обходился так, как обошлись со сборной Украины;
- чтобы ваши посиделки были не такими, как у Артема Беседина (легенду комментариев Football.ua мы решили задействовать дважды);
- чтобы вы могли отложить раздражающие вас дела так же легко, как France Football церемонию Золотого мяча;
- чтобы ваша вторая половинка замечала вас почаще, чем Андрей Шевченко Владислава Кочергина;
- чтобы вас поддерживали так же, как египетские фанаты Мохаммеда Салаха в голосованиях;
- чтобы вам никогда не попадался Квинси Промес в темном переулке;
- желаем вам долголетия, чтобы все дожили до прощального матча Златана Ибрагимовича;
- чтобы вы покупали желанное, а не как шейхи Ньюкасл;
- желаем прогресса, как в этом году украинским вратарям;
- желаем вам заниматься чем-то действительно полезным, например, рукоделием. Артем, ты нас неправильно понял!
- Пауло Дибале желаем такого же позитивного года, как его 3 теста на коронавирус;
- коронавирусу - попасть в офсайд, а Альваро Морате из него выйти;
- Жозе Моуриньо желаем научиться показывать больше трех пальцев;
- Ман Сити - получить от Деда Мороза Чебурашку. Хотя бы так у них будет Ушастый;
- Артему Милевскому желаем побольше интересных одноклубников, с которыми после игры можно попить не только водички;
- Арсену Венгеру желаем крепкого здоровья. С нынешней игрой Арсенала оно ему понадобится.
В прошлом году в нашем новогоднем поздравлении мы желали Андрею Шевченко возглавить Милан. Конечно же, после победы на Евро-2020.
Тогда бы никто и не поверил, что это пожелание мы менять не будем.
С Новым годом, друзья!
P.S. Не забудьте поздравить друг друга в комментариях и не стесняйтесь флудить именно здесь.