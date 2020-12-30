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Французский футбольный журнал отдал предпочтение игрокам африканского континента.

Как известно, французский футбольный журнал France Football добавил "шарма" и без того непростому 2020-му году, впервые с 1956 года отказавшись вручать награду Золотой мяч в качестве приза лучшему игроку в отчетный период.

Однако не забыло знаменитое на весь мир издание о футболистах из северной части африканского континента, предложив своим читателям выбрать лучших представителей из стран Магриба — историческое условное название политического объединения, состоящего из Западной Сахары, Мавритании, Марокко, Алжира, Туниса и Ливии.

На обсуждение публике были предложены кандидатуры Исмаэля Беннасера (Милан / Алжир), Саида Бенрахма (Вест Хэм / Алжир), Ясина Буну (Севилья / Марокко), Али Маалула (Аль-Ахли / Тунис), Хакима Зийеха (Челси / Марокко), Софьяна Амрабата (Фиорентина / Марокко), Рами Бенсебаини (Боруссия М / Алжир), Ашрафа Хакими (Интер / Марокко), Рияда Мареза (Манчестер Сити / Алжир), Эллиса Схири (Кельн / Тунис).

Старт голосованию, которое пройдет на официальном сайте France Football, будет дан в четверг, 31 декабря 2020 года. Однако на Football.ua Вы можете отдать свой голос за одного из данных футболистов уже сейчас.

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