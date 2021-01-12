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В пятерку лучших также вошли Лионель Месси, Златан Ибрагимович и Луис Суарес.

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром (462 гола) национальных чемпионатов в 21-м веке по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Второе место с 451-м голом занял нападающий Барселоны Лионель Месси. Следом за аргентинцем расположился форвард Милана Златан Ибрагимович, забивший 379 голов в 21-м столетии. Стоит отметить, что швед сумел отличится 13-ю голами и в 20-м веке.

Четвертую строчку занял нападающий Атлетико Луис Суарес (332 гола).

В десятку лучших также вошли Роберт Левандовски (7 место, 285 голов), Самуэль Это'О (8 место, 282 гола) и Давид Вилья (9 место, 280 голов).

Ранее главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал лучшим тренером десятилетия на клубном уровне по версии (IFFHS).