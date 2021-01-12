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Федерация составила свой топ специалистов.

Главный тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне стал лучшим коучем десятилетия на клубном уровне по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

С Атлетико Симеоне сумел выиграть Ла Лигу, Кубок Испании, два раза Суперкубок Испании, Лигу Европы и Суперкубк Европы, а также дважды выходил в финал Лиги чемпионов.

Специалист набрал 152 очка, тем самым опередив Пепа Гвардиолу из Манчестер Сити (144 балла) и Юргена Клоппа, возглавляющего Ливерпуль (105 баллов).

В десятку вошли Жозе Моуринью (Тоттенхэм), Массимилиано Аллегри, Унаи Эмери (Вильярреал), Зинедин Зидан (Реал), Карло Анчелотти (Эвертон), Маурисио Почеттино (ПСЖ) и Марсело Галлардо.

Также отметим, что в списке оказались и легендарные Сэр Алекс Фергюсон (13-й), Юпп Хайнкес (15-й), Арсен Венгер (17-й) и Лоран Блан (20-й).

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