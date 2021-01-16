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Предлагаем вашему вниманию подборку главных моментов с участием англичанина.

Уэйн Руни принял решение о завершении карьеры игрока, полностью сосредоточившись на работе главного тренера Дерби Каунти. Не вспомнить в отдельном материале о самых запоминающихся событиях насыщенного футбольного пути легенды Манчестер Юнайтед и сборной Англии было бы преступлением, поэтому предлагаем вместе с нами погрузиться в ностальгию и вспомнить блестящие сольные перформансы и моменты культового английского бомбардира.

Дебютный гол за Эвертон в поединке против Арсенала

Если спросить о самых ярких воспоминаниях о карьере Уэйна, то большинство непременно выделит множество моментов из периода его выступлений за МЮ или сборную, но мало кто припомнит, к примеру, знаковый для "Шрека" поединок с лондонским Арсеналом в 2002 году.

Тем самым Арсеналом, который в будущем сезоне навсегда войдет в историю английского футбола, как – "Непобедимый".

Итак, поединок 10-го тура Премьер Лиги между Эвертоном и "канонирами" на Гудисон Парк. В первом тайме обе команды обмениваются голами – в начале встречи счет открывает Фредди Юнгберг, а на 22-й минуте Томашу Радзински удается выровнять цифры на табло.

На 80-й минуте автор гола в составе "ирисок" покидает поле, а его место занимает 16-летний Руни, который классно укрощает мяч на левом фланге, затем нанося роскошный удар из-за штрафной под самую перекладину ворот Дэвида Симэна.

Взятие ворот в исполнении молодого дарования мерсисайдцев получилось не только впечатляющим, а также прервавшим 30-матчевую серию Арсенала без поражений в АПЛ, но и привело в восторг комментатора Клайва Тилдесли, на эмоциях сказавшего ставшей пророческой фразу: "Запомните это имя!"

С этого момента началась точка отсчета будущей легенды английского футбола.

Потрясающий гол со своей половины поля в ворота Вест Хэма

Раз уж мы затронули тему выступлений Уэйна в футболке родного Эвертона, то необходимо также вспомнить его потрясающий гол после возвращения на Гудисон Парк в ворота Вест Хэма в ноябре 2017 года.

"Ириски" добыли убедительную победу над "молотобойцами" со счетом 4:0, сам Руни оформил в той встрече хет-трик, а в эпизоде с третьим взятием ворот он блестяще воспользовался ошибкой Джо Харта, и отправил мяч в сетку с центрального круга.

Не лишним будет отметить и весьма похожий гол в ворота Орландо Сити во время выступлений "Шрека" за Ди Си Юнайтед, принесший его команде минимальную победу.

Яркая игра на Евро-2004, окончательно превратившая Уэйна в лакомый кусочек для топ-клубов Европы

Два успешных сезона в составе родного Эвертона позволили Руни стать чуть ли не самым желанным игроком для любого из топ-клубов Старого Света. Ну а уверенная игра на чемпионате Европы в Португалии окончательно укрепила англичанина в статусе будущей звезды мирового футбола.

После поражения в стартовом поединке группового этапа от Франции, Англия обязана была побеждать в оставшихся матчах, дабы претендовать на выход в плей-офф. И в этом ей активно помог Уэйн Руни. Форвард оформил дубль со Швейцарией во втором туре, а затем добавил еще два гола в игре с Хорватией, которая завершилась победой "трех львов" – 4:2. Это позволило англичанам попасть в четвертьфинал, где, правда, свою роль сыграла старая болячка чемпионов мира-66 в виде неумения бить послематчевые пенальти на крупных турнирах.

Тем не менее, вины Руни в этом точно не было.

Тем же летом 2004 года игрок перебрался на Олд Траффорд за 27 млн фунтов (37 млн евро согласно Transfermarkt).

Фантастический перформанс в дебютном поединке за Манчестер Юнайтед

Звезда Уэйна в футболке "красных дьяволов" зажглась уже в первом поединке за новый клуб.

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Фенербахче, Юнайтед разнес своего оппонента со счетом 6:2, а главным действующим лицом на поле "театра мечты" был именно Руни. Англичанин оформил хет-трик, а также сделал ассист на Давида Белльона.

Голевые подвиги в игре с турецким чемпионом позволили "Шреку" стать самым юным автором хет-трика в истории главного еврокубка.

Прекращение победной серии лондонского Арсенала

Арсенал занимает одно из особенных мест в карьере англичанина. В этом тексте мы уже вспоминали о взятии ворот, прервавшем 30-матчевую серию "канониров" без поражений в АПЛ, однако гол команде Арсена Венгера осенью 2004 года стоит особняком.

В той встрече Руни сначала заработал пенальти, реализованный Рудом ван Нистелроем, а затем отличился сам. Но самое главное – та виктория МЮ остановила, казалось бы, непобедимый Арсенал, который до поединка на Олд Траффорд не проигрывал в 49 матчах кряду.

Шикарный тандерболт в матче с Ньюкаслом

Очередной роскошный автограф, который Уэйн оставил в воротах Ньюкасла в апреле 2005 года, а также принесший Юнайтед три очка в том поединке с "сороками".

Удаление на чемпионате мира-2006

На мундиале в Германии Уэйн запомнился блеклой игрой, квинтэссенцией чего стала красная карточка в четвертьфинальном поединке с Португалией, полученная за фол на Рикардо Карвалью, что существенным образом повлияло на вылет Англии с турнира.

Кроме того, активное участие в удалении Руни принял его коллега по клубу – Криштиану Роналду, после активных переговоров с арбитром и подмигивания в адрес скамейки запасных португальцев, вмиг превратившийся в изгоя на английских полях.

Победа в Лиге чемпионов в 2008 году, а также убойная связка с Криштиану Роналду

Благо, конфликт между португальцем и болельщиками манкунианцев, а также его товарищем по атаке, удалось благополучно разрешить, и вскоре связка Руни-Роналду начала разрывать всех и вся не только во внутренних турнирах, но и в Европе.

В золотом сезоне-2007/08 на счету этого тандема было 43 гола и 20 ассистов на двоих только в чемпионате, а в победной Лиге чемпионов оба игрока поучаствовали в 14 голах из 20 командных.

Демонстративный поцелуй эмблемы МЮ в поединке против Эвертона

У каждого гениального человека есть свои скелеты в шкафу, не так ли?

В гостевом поединке на Гудисон Парк в сезоне-2006/07 Юнайтед сумел добыть волевую победу над Эвертоном со счетом 4:2, а Руни демонстративно поцеловал эмблему Манчестер Юнайтед на глазах поклонников "ирисок".

Похожий эпизод случился годом позже, когда в октябре 2008 года Уэйн своеобразно ответил болельщикам на освистывания в свой адрес после фола на Микеле Артете.

Памятный погром "канониров" в августе 2011-го

Матч, навсегда занесенный на скрижали футбольной истории. В том поединке Уэйн оформил хет-трик, а также забил свой 150-ый гол в футболке "красных дьяволов".

Лучший гол в истории Премьер-лиги

Потрясающий гол в дерби с Манчестер Сити наверняка знают все любители футбола. Слова тут излишни. Взятие ворот "горожан" в 2011 году было признано лучшим в истории АПЛ, а сам Уэйн называет этот фантастический выстрел лучшим в своей карьере.

Лучший бомбардир в истории Манчестер Юнайтед и сборной Англии

Осенью 2015 года, в отборочном поединке Евро-2016 против сборной Швейцарии на Уэмбли, Уэйну удалось реализовать пенальти и тем самым побить рекорд сэра Бобби Чарльтона по количеству голов в футболке "трех львов". То взятие ворот стало для игрока 50-ым в национальной команде, а всего Руни остановился на 53-ех взятиях ворот.

Прощальный гол англичанина за сборную Англии получился весьма грустным – родоначальники футбола уступили Исландии в 1/8 финала Евро-2016.

Спустя год Уэйна поджидало очередное историческое достижение, а именно статус лучшего голеадора в истории Манчестер Юнайтед. В выездном поединке со Сток Сити Руни отличился красивым голом со штрафного.

Посмотрим, удастся ли легенде английского футбола стать культовой фигурой тренерского цеха, а пока нам остается лишь поаплодировать игроку за его насыщенную карьеру, которая подарила незабываемые мгновения не только поклонникам МЮ, Эвертона, Ди Си Юнайтед, Дерби и сборной Англии, но и миллионам нейтральных болельщиков.

Спасибо за все, Уэйн, и удачи!

Роман Котляр, Football.ua