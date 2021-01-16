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Хавбек будет искать себе новую команду.

Полузащитник Динамо-Брест Александр Нойок сообщил о том, что покидает состав белорусского клуба.

"Настал момент прощаться с прекрасным городом Брест и командой Динамо. Спасибо дорогим болельщикам за прекрасную поддержку и спасибо всем кто верил и любил команду. Я не забуду это время никогда и тысячи улыбок на улице. Ваш Нойок Саня", — написал Нойок в своем Instagram.

Напомним, хавбек присоединился в брестскому Динамо летом 2018 года. За это время он провел 74 поединка, в которых забил 13 голов и отдал 11 голевых передач.

В составе Динамо он становился чемпионом Беларуси и дважды обладателем Суперкубка страны.

Ранее брестскую команду покинул форвард Артем Милевский, которые перебрался в Минай.