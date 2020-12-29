Украина

Новичок Миная предвкушает баталии в чемпионате Украины.

Нападающий Миная Артем Милевский выразил готовность к сложным поединкам в чемпионате Украины и поздравил всех с Новым годом.

"Жду замесов в УПЛ. С Новым годом, друзья", — написал новичок закарпатского клуба в своем Instagram-аккаунте.

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Отметим, что Милевский перешел в Минай на правах свободного агента после того, как его контракт с Динамо-Брест подошел к своему завершению в декабре этого года.

В прошлом сезоне чемпионата Беларуси бывший футболист сборной Украины провел 27 поединков, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.

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