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На Евро поляков поведет новый наставник.

Официальный сайт Польского футбольного союза сообщает, что главный тренер национальной команды Ежи Бженчек покинул свой пост.

Специалист возглавил сборную Польши в 2018 году, проведя во главе команды 24 поединка, в которых добыл 12 побед, семь раз проиграв и пять раз сыграв вничью.

Бженчек сумел вывести Польшу на Евро-2020 с первого места, а в Лиге наций команда заняла третье место в группе А1.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко попал в список лучших тренеров сборных десятилетия по версии IFFHS.