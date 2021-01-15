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Работу украинского специалиста высоко оценили.

Андрей Шевченко попал в список лучших тренеров сборных последнего десятилетия по версии IFFHS.

Украинский специалист расположился на 17 месте рейтинга, обойдя таких тренеров как Карлуш Кейруш и Ларс Лагербек.

Предлагаем вашему вниманию первую десятку рейтинга:

1. Йоахим Лев.

2. Дидье Дешам.

3. Тите.

4. Оскар Табарес.

5. Фернанду Сантуш.

6. Висенте дель Боске.

7. Роберто Мартинес.

8. Хосе Пекерман.

9. Марк Вильмотс.

10. Гарет Саутгейт.

Тренер сборной Украины вывел команду в Дивизион А Лиги наций и добыл путевку на чемпионат Европы, обойдя в группе Португалию

Напомним, что ранее Андрей Шевченко попал в ТОП-10 тренеров сборных 2019 года по версии IFFHS.