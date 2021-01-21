Другое

Футбольные функционеры ополчились против идеи о создании нового состязания.

Идея о создании турнира под названием Суперлига, в которой будут принимать участие лучшие клубы Европы, не нова в своей сущности, но с особым усердием продвигалась отдельными руководителями команд в последнее время. Ранее, Football.ua рассказывал, почему создание подобного состязания — абсолютное зло для футбола.

На высшем футбольном уровне это также понимают, поэтому ФИФА и руководители шести футбольных конфедераций (АФК, КАФ, КОНМЕБОЛ, КОНКАКАФ, ОФК и УЕФА) опубликовали и разослали по клубам меморандум, согласно которому было вынесено предупреждение о недопущении участия футболистов в данном турнире, если он будет создан.

В противном случае — строгие санкции в виде запрета на участие в чемпионатах мира и Европы.

"В свете недавних предположений СМИ о создании закрытой европейской "Суперлиги" некоторыми европейскими клубами, ФИФА и шесть конфедераций еще раз хотят повторить и решительно подчеркнуть, что такое состязание не будет когда-либо признано либо ФИФА, либо соответствующими конфедерациями.

Любой клуб или игрок, участвовавший в таком состязании, будет признан соучастником в разрушении спортивной конкуренции, в результате чего не будет допущен к участию в любом соревновании, организованном ФИФА, или их соответствующей конфедерацией.

Согласно уставу ФИФА и конфедераций, все соревнования должны быть организованы или признаны соответствующим органом на своем локальном уровне, ФИФА — глобальном уровне, и конфедерациями — на континентальном уровне.

В этом отношении конфедерации признают Клубный чемпионат мира ФИФА в его нынешнем и обновленном формате, как единственное межконтинентальное клубное соревнование.

Универсальные принципы спортивных качеств, солидарности, повышение и понижение акций, а также субсидиарность образовывают фундамент футбольной пирамиды, обеспечивающей мировой успех футбола и, как таковые, закреплены в уставах ФИФА и конфедераций. У футбола есть долгая и успешная история благодаря этим принципам.

Право на участие в мировых и континентальных соревнованиях всегда нужно завоевывать на поле", — гласит текст официального заявления.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!

​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.