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Делимся мыслями о губительности для футбола идеи создания Суперлиги.

Если вы читаете наш сайт — вы наверняка любите футбол. Иначе просто быть не может. Эта игра, среди прочего, всегда была прекрасна тем, что в ней невозможно заранее определить победителя. Вернее так: определить победителя-то нельзя ни в каком виде спорта, но именно в Игре номер 1 это сделать наиболее сложно.

И потому порой футбол дарит нам настоящие сказочные истории, ярчайшим примером которой можно смело назвать, например, чемпионство Лестера в 2016-м году. Слишком банально? Тогда возьмем едва не пробравшуюся в полуфинал минувшей Лиги чемпионов Аталанту – тоже ведь событие, согласитесь. А ведь можно еще вспомнить сборные Камеруна, Дании, Греции, Исландии, пусть национальные команды – это чуть отдельная тема.

Футбол прекрасен тем, что деньги и власть здесь могут улучшить твои результаты и статус в мировом масштабе, но не дают ни малейшей гарантии, что ты всегда будешь на вершине славы. Сколько раз с начала эры шейхов Ман Сити и ПСЖ выиграли Лигу чемпионов? Ни сколько, на двоих лишь раз сыграв в финале, и то – самого скомканного турнира за последние лет 30.

Более того, "горожанам" и АПЛ удается выигрывать, как для таких вложений, довольно нечасто. Хотите что-то украинское? Пожалуйста, даже в нашем захудалом чемпионате есть пример – клуб, который за последние межсезонья потратил на трансферы денег больше, чем Шахтер и Динамо вместе взятые, находится в турнирной таблице УПЛ на последнем месте. Ибо это спорт, и далеко не всегда здесь побеждают купюры с изображениями известных людей.



Все вышесказанное придает футболу некий неповторимый шарм. То, чего у него, казалось бы, не отнять. Но в последние годы находятся люди, которые пытаются это сделать. И некоторые из них – просто боясь потерять старые позиции. Идея создания общеевропейской Суперлиги – глупа и антифутбольна. Она создает замкнутый круг богачей, в который можно будет попасть только избранным. Она лишает нашу любимую игру тех вещей, за которые многие из нас ее полюбили.

По какому праву в этой Суперлиге должны выступать, к примеру, Арсенал и Рома, но не могут играть Лестер и Аталанта? Ведь если мы берем спортивный принцип и ставим его во главу угла, то это ему противоречит. И прикрываться историей, когда вы говорите о таких вещах — не надо, ведь сама идея создания подобного турнира ей полностью противоречит. Тем более, если мы берем историю за основополагающий принцип, то что в Суперлиге будут делать уже упомянутые нами всуе Ман Сити и ПСЖ? А уж слухи о приглашении туда Зенита – это ничто иное, как преступление даже не против футбола, а против разума.



Да, из других видов спорта можно привести примеры НХЛ и НБА, но ведь мы говорим про футбол. Поэтому есть лишь 2 аргумента – деньги и абсолютно понятное желание ни в коем случае не потерять свой статус. Но как будут себя чувствовать в подобном турнире, к примеру, 2 испанских гранда, для которых зачастую и вторая строчка в таблице – катастрофа, а уж третья – конец света? Они точно уверены, что не окажутся никогда месте так на десятом, а то и на последнем, предварительно шестнадцатом или восемнадцатом? А привыкшие к полному доминированию в своих чемпионатах Бавария и Ювентус наверняка знают, что всегда будут если не первыми, то хотя бы вторыми? Ну-ну…

Изначально в Суперлиге формируются 11 команд, которые никуда не могут вылететь ни при каких обстоятельствах. Так называемые клубы-основатели турнира. То есть теряется само понятие переходного сезона – даже если команда идет на последнем месте, то она может делать все, чего желает душа ее руководства и тренерского штаба, и играть совершенно без мотивации, ведь чемпионство уже не светит и близко, само понятие еврокубков для участников Суперлиги отсутствует, а вылететь нельзя по регламенту. Если же вводится правило, что одни вылететь могут, а другие – "извините, мы здесь "отцы-основатели"", то о каком хотя бы мнимом равенстве возможностей между клубами мы говорим?! Где здесь хотя бы доля того, что называется спортом?



Любое место, кроме первого, теряет свое значение, и если какая-либо команда уходит в отрыв, подобный успешному выступлению прошлосезонного Ливерпуля, то полгода мы все обречены смотреть товарищеские матчи. Что-то вроде предсезонных турниров, которые проводятся каждое лето, за исключением 2020-го. Но обо всех этих нюансах, понятное дело, лоббисты Суперлиги не говорят.



Клубы "поменьше", по факту, своей возможности и сыграть с лучшими командами мира, и заработать денег – лишают. Они будут обречены вечно играть в своих чемпионатах, которые после неестественного отсеивания грандов будут терять свою значимость. Суперлига может лишить футбол самой глубинки, самой идеи того, что кем бы ты ни был сейчас – у тебя всегда есть шанс подняться и стать сильнее. Она вводит иную мораль: чтобы сделать рывок вверх – нужно, чтобы тебя нашел шейх. Или просто миллиардер, чего уж там. Само понятие чуда уходит в небытие. Спортивной мотивации – ноль.

Еще одним недостатком Суперлиги можно назвать тот момент, что у футболистов, одаренных большим талантом, появится значительно меньше возможностей для прогресса. Если сейчас для попадания в одну из сильнейших лиг мира у тебя есть по 20 команд в четырех топ-чемпионатах, и еще 18 – в Бундеслиге, то после появления нового турнира остается всего предварительные 16-18 из этой когорты избранных. Выступление в национальных чемпионатах для игроков не будет носить никакого почета, еврокубки если и останутся, то очень сузятся и потеряют свой статус, и поэтому шансов попасть оттуда в так называемую элиту будет априори в разы меньше.

Также нельзя не отметить момент, что у футболистов уменьшается количество трофеев – того, ради чего они и должны играть. Вместо чемпионатов, кубков, еврокубков у этой касты появляется одно командное достижение на уровне клубов – победа в Суперлиге. Сотни дружин, сражающиеся за несколько титулов, подменяются шестнадцатью-восемнадцатью, борющимися за один. Как они собираются решать вопрос слишком малого количества игр в сезоне – игрой в три-четыре круга, или как-то иным образом – тоже загадка.

Не так давно в нашей стране (да и не только!) закончились новогодние праздники. Все мы (или же большинство, может среди читателей найдутся заядлые аскеты) встали из переполненных вкуснейшими блюдами застолий. А теперь представьте, если подобное изящество у вас будет каждый день на завтрак, обед и ужин на протяжении нескольких лет. Представили? А ведь именно подобное нам готовит Суперлига. Будут ли поклонники футбола получать то наслаждение от матчей калибра Реал-Бавария, если они будут проходить раза так по 4 за сезон год за годом, и если подобные игры будут в каждом туре? Особенно когда, как мы уже говорили выше, очень часто команды будут лишены какой-либо мотивации.



Забывают "вершители футбольных судеб" и то, что поединки топ-клубов далеко не всегда берут одним названием. Вспомните последнее манчестерское дерби с до боли унылейшими по игре нулями на табло, вспомните Эль Класико образца декабря 2019-го года. Вспомните, опять же возвращаясь к Англии, многочисленные поединки между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед, которые заканчивались либо 0:0, либо победой одной из команд в концовке, и в обоих случаях при игре, которая действует на рядового болельщика, словно снотворное. Точно ли это всегда более вдохновительно для ценителей игры, нежели матчи условных Аталанты Джан Пьеро Гасперини или Лидса Марсело Бьелсы? Вопрос риторический. Как и многие, заданные нами в этой статье.



А теперь мы приведем слова президента испанской Примеры Хавьера Тебаса (к слову, заядлого болельщика мадридского Реала – клуба, который является одним из главных рупоров создания нового турнира), которые он сказал в прошлом году в интервью AFP, и произнес частично и то, о чем мы писали выше:

"Европейская Суперлига — это идеальный проект, чтобы потерять деньги. Знаете, сколько людей в Испании смотрело матч Динамо Киев — Ювентус? Меньше 50 тысяч. Матчи нашей Сегунды смотрит больше 50 тысяч. Матч Барселоны с Эйбаром соберет миллион. Ощущение национальной сопричастности для футбола чрезвычайно важно. Что произойдет в этой лиге звезд, если кто-то станет 10-м или 15-м? Представьте Реал на 10-м месте, посмотрим тогда, кто пойдет на Бернабеу. Многие телекомпании сказали мне, что ни единого евро не вложат в этот проект, потому что аудитория станет меньше. Это идея для фантазеров, нереальная теория".

Не обошлось, как мы видим, и без упоминания нашего Динамо. Хотелось бы верить, что все заинтересованные лица при новой волне слухов о создании Суперлиги будут реагировать столь же жестко. И не только на словах, но и на действиях. На данный момент, к счастью, и УЕФА, и ФИФА, декларируют четкую позицию, а вторые даже грозят недопущением игроков, принимающих участие в таком турнире, к чемпионатам мира. И это славно, ведь тут решается судьба не одного конкретного клуба и не одной конкретной ассоциации, а всего футбола. Всего того, что так дорого нашему сердцу.

Глеб Скрипченко, Football.ua