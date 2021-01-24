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Опытный защитник недолго находился без клуба.

Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, греческий центральный защитник Сократис Папастатопулос достиг договоренности о присоединении к Олимпиакосу на правах свободного агента.

Экс-футболист лондонского Арсенала несколькими днями ранее расторг контракт с клубом, но уже в течении ближайших 48-и часов пройдет медицинское обследование в одной из клиник Афин, после чего окончательно завершит все необходимые бумажные вопросы.

По имеющимся данным, соглашение игрока с "красно-белыми" будет подписано на срок до лета 2022 года, с сопутствующим окладом в 2,5 млн евро в год.

В гонке за футболиста Олимпиакос сумел обойти севильский Бетис, а также двух представителей Италии — генуэзский Дженоа и римский Лацио.

В текущем сезоне 32-летний футболист не смог выиграть конкуренцию за место в стартовом составе коллектива Микеля Артеты, по разу приняв участие в матче Трофея Английской футбольной лиги и Премьер-лиги 2.

Текущая трансферная стоимость греческого игрока обороны трансферным порталом Transfermarkt оценена в 4 млн евро.