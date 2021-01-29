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Украинский полузащитник решил остаться в Бельгии.

Роман Безус решил остаться в Генте и не будет рассматривать предложения других команд, сообщает voetbalbelgie.

Источник утверждает, что бельгийский клуб был готов расстаться с опытным футболистом, но ввиду текущей ситуации украинец решил не менять место работы.

В текущем сезоне на счету Безуса 13 игр за Гент в чемпионате Бельгии, в которых он не отличался голевыми действиями.

Напомним, что в услугах украинского полузащитника были заинтересованы три клуба.