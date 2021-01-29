Украинский полузащитник решил остаться в Бельгии.
Роман Безус, getty images
29 января 2021, 20:35
Роман Безус решил остаться в Генте и не будет рассматривать предложения других команд, сообщает voetbalbelgie.
Источник утверждает, что бельгийский клуб был готов расстаться с опытным футболистом, но ввиду текущей ситуации украинец решил не менять место работы.
В текущем сезоне на счету Безуса 13 игр за Гент в чемпионате Бельгии, в которых он не отличался голевыми действиями.
Напомним, что в услугах украинского полузащитника были заинтересованы три клуба.