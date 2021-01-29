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Украинец в ближайшее время может покинуть Бельгию.

Полузащитник сборной Украины Роман Безус может покинуть бельгийский Гент.

Как сообщает журналист Эртан Сузгун, в Безусе заинтересованы два клуба турецкой Суперлиги Сивасспор и Анкарагюджю.

Сивасспор уже две недели общается с украинцем, обсуждая условия контракта. Однако несколько дней назад на футболиста вышли представители Анкарагюджю, которые готовы предложить ему более выгодный контракт.

Также кипрское радио POLITIS сообщает, что Безус входит в сферы интересов местного Анортосиса. Главному тренеру клуба Темури Кецбая украинца порекомендовал экс-игрок Гента Георгий Квилитая.

В текущем сезоне на счету Безуса 13 игр за Гент в чемпионате Бельгии, в которых он не отличался голевыми действиями.

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