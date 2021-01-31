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Специалист долго не задержался в клубе.

Украинский специалист Дмитрий Михайленко уволен с поста главного тренера кипрского Пафоса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Данное решение принято на основе результатов команды за последнее время. Отметим, что 31-го января Пафос разгромно уступил АЕКу из Ларнаки (1:4).

Объявление о назначении новой команды тренеров появятся в ближайшие дни.

Михайленко продержался на посту главного тренера Пафоса 16 матчей. За это время его команда сумела выиграть 4 игры, 7 раз уступила и добыла 5 ничьих.

Напомним, ранее Дмитрий Михайленко тренировал СК Днепр-1, который покинул в сентябре 2020 года.

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