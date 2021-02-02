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Украинский форвард может продолжить карьеру в Португалии.

Нападающий сборной Украины и бельгийского Гента Роман Яремчук может продолжить свою карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает Record.

По информации источника, переговоры по трансферу 25-летнего украинца возобновились после того, как "львам" не удалось заполучить форварда Браги Паулиньо.

В Португалии трансферное окно будет закрыто сегодня — 2 февраля. так что у клубов очень мало времени на то, чтобы оформить сделку.

В нынешнем сезоне Роман провел 26 поединков, в которых забил 12 мячей.

Ранее сообщалось, что в услугах Яремчука заинтересована Рома.