Другое

Результативное действие украинца стало одной из составляющих итогового разгрома.

Матч Брюгге против Олса Бракел в рамках раунда 1/16 финала Кубка Бельгии украинский защитник Эдуард Соболь начал в стартовом составе своей команды, и за 72 сыгранные минуты сумел отличиться голевой передачей.

На 21-й минуте первого тайма левый фланговый защитник отдал результативный пас на Юссуф Баджи сенегальского нападающего Юссуфа Баджи, после чего счет в матче стал 2:0 в пользу хозяев поля.

Это полезное для команды действие в исполнении Соболя стало в итоге составляющей частью итогового разгрома представителя Второй любительский дивизион Бельгии (6:1).

Персонально для 25-летнего украинского защитника, данный кубковый матч стал 22-м в этом сезоне, а результативный пас — уже четвертым по счету.

Соперником Брюгге в рамках 1/8 финала Кубка Бельгии станет Антверпен, матч против которого запланирован на 10 февраля.