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Египетская команда оказалась сильнее катарского Аль-Духаиля.

Аль-Ахли во втором четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира минимально обыграл катарский Аль-Духаиль со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче был забит в середине первого тайма, когда на 30-й минуте забил Хуссейн эль-Шахат.

Таким образом, египетский клуб пробился в полуфинал турнира, где сыграет против мюнхенской Баварии. Матч состоится 8 февраля.

Во втором полуфинале сыграют бразильский Палмейрас и мексиканский Тигрес, который сегодня обыграл корейский Ульсан (2:1).

Аль-Духаиль — Аль-Ахли 0:1

Гол: Эль-Шахат, 30.