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В финале марокканцы уверенно победили Мали.

Сборная Марокко уверенно обыграла Мали со счетом 2:0 и стала первой командой, которая смогла защитить чемпионский титул чемпионата африканских наций.

Победу марокканцам в финале турнире принесли забитые мячи в исполнении Софьяна Буфтини и Аюба Эль-Кааби, которые смогли отметиться во втором тайме на 69-й и 79-й минутах соответственно.

До финала сборная Марокко оказалась сильнее Камеруна (4:0), а Мали оставил за бортом Гвинею, обыграв ее в серии пенальти.

Таким образом, марокканцы защитили свой титул, который они взяли два года назад, когда обыграли Нигерию. Для малийцев это уже второе поражение в финале — в 2016 году они уступили ДР Конго.

Напомним, что главный турнир континента — Кубок африканских наций должен пройти в этом году.