Это повторение трансферного рекорда в заокеанской лиге МЛС.
Бреннер, ФК Сан-Паулу
08 февраля 2021, 10:42
Нападающий Сагн-Паулу Бреннер продолжит свою карьеру в американском чемпионате МЛС, после того как подписал контракт с Цинциннати. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.
По информации СМИ, сумма трансфера 21-летнего бразильца составила 13 миллионов долларов, а еще 2 млн будут выплачены футболисту в качестве бонусов. Также бразильский клуб получит 20% суммы от будущего трансфера игрока.
Таким образом, этот трансфер установил новый рекорд в МЛС. До этого этим рекордом был переход Эсекиэля Барко в Атланту Юнайтед из Индепендьенте за 15 млн долларов.
В нынешнем сезоне Бреннер забил 22 мяча и отдал четыре голевые передачи.