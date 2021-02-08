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Это повторение трансферного рекорда в заокеанской лиге МЛС.

Нападающий Сагн-Паулу Бреннер продолжит свою карьеру в американском чемпионате МЛС, после того как подписал контракт с Цинциннати. Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

По информации СМИ, сумма трансфера 21-летнего бразильца составила 13 миллионов долларов, а еще 2 млн будут выплачены футболисту в качестве бонусов. Также бразильский клуб получит 20% суммы от будущего трансфера игрока.

Таким образом, этот трансфер установил новый рекорд в МЛС. До этого этим рекордом был переход Эсекиэля Барко в Атланту Юнайтед из Индепендьенте за 15 млн долларов.

В нынешнем сезоне Бреннер забил 22 мяча и отдал четыре голевые передачи.