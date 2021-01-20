Северная Америка

Football.ua рассмотрел нововведения в главное первенство Северной Америки, а также сделал прогнозы в борьбе за чемпионский титул.

Как вообще устроен футбол в Америке? MLS — закрытая футбольная лига, в состав которой входят 27 клубов — 24 из США и 3 из Канады. Попасть или вылететь из MLS по спортивному принципу невозможно. Присоединение к MLS является результатом бизнес-сделки между лигой и менеджментом клуба. Таким образом, перед стартом сезона 2020 к лиге присоединился Интер Майами, главным инвестором которого является Дэвид Бекхэм. В нынешнем же сезоне лига снова расширилась на одну команду — в MLS дебютирует клуб Остин из одноименного города в штате Техас.

Структура лиги крайне необычна для европейского болельщика — клубы делятся на восточную (14 команд) и западную (13 команд) конференции. Каждый клуб проведёт по два матча с представителем своей конференции и ещё по одному матчу с каждой командой из соседней. После завершения всех матчей таблицы двух конференций объединяются и клуб, занявший первое место в общей таблице, объявляется обладателем награды Supporters Shield — Щит болельщиков.

Но это ещё не чемпионство и даже не полноценный трофей. Это только промежуточная, поощрительная награда. Настоящая борьба начинается в раунде плей-офф. Туда выходят по семь лучших команд с каждой конференции. Победители конференций начинают борьбу сразу с полуфинала, остальные команды — с первого раунда, который, по сути, является четвертьфиналом.

Причём, вплоть до решающего поединка, в плей-офф команды играют с представителями только своей конфедерации. В финале, таким образом, сойдутся лучшая команда восточной и западной конференции, каждая из которой пройдёт горнило регулярного чемпионата и плей-офф.

Традиционно сезон в MLS начинается в начале марта, регулярный чемпионат длится до начала октября. С начала октября по середину ноября проводятся матчи плей-офф, финал которого обычно играется в десятых числах ноября (в минувшем сезоне из-за пандемии коронавируса финал состоялся 12 декабря). Победитель финала награждается Кубком MLS.

Стабильностью MLS не отличается — за последние четыре сезона, четыре клуба становились обладателями Кубка MLS. Последним, на данный момент, клубом, которому удалось завоевать Кубок дважды подряд, был Лос-Анджелес Гэлакси, в 2011 и 2012 годах, когда там ещё выступал Девид Бекхэм.

Вторым футбольным турниром в США, аналогом национальных Кубков в европейских странах, является Открытый кубок США по футболу. Это старейший футбольный турнир в Новом свете, организованный ещё в 1913 году. Как предполагает название, в турнире может принять участие любая желающая команда — нужно лишь быть зарегистрированным в федерации футбола США.

Из-за пандемии коронавируса розыгрыш Открытого кубка в 2020 году не проводился — впервые за более чем вековую историю турнира (!!! Открытый кубок проводился даже в годы Первой мировой войны, Великой депрессии и Второй мировой войны). В розыгрыше 2021 года в Открытом кубке примут участие 102 команды.

Чем запомнился сезон-2020?

Тем же, чем и всему миру — пандемией коронавируса. Увы, зараза испортила юбилейный, 25-й сезон MLS, из-за чего торжественности момента значительно поубавилось. В марте, только-только начавшись, розыгрыш чемпионата был приостановлен на 30 дней. Фактически пауза затянулась аж до августа. Впрочем, без футбола в этот период Америка не осталась — был организован полутоварищеский турнир с громким названием MLS is back.

В турнире участвовали все команды MLS, кроме Далласа и Нэшвилла, в которых накануне старта вспыхнула эпидемия всё того же Covid-19. Оставшиеся 24 клуба были поделены на шесть групп по четыре команды. В 1/8 вышли по две лучших команды из каждой группы плюс четыре лучших команды, занявших третье место. Далее всё по стандартной олимпийской системе. Победителем стал клуб Портланд Тимберс, обыгравший в финале Орландо Сити 2:1.

Регулярный чемпионат возобновился 12 августа, в несколько странном виде — команды из Канады играли только между собой, из-за запрета въезжать в США, а Даллас и Нэшвилл провели несколько поединков между собой, дабы компенсировать неучастие в MLS is back. Остальные клубы играли с представителями только своей конференции.

В итоге, после многочисленных пертурбаций и форс-мажоров, не все клубы западной конференции смогли провести положенные 23 матча регулярного чемпионата. Поэтому, места в западной конференции распределялись не по количеству набранных очков всего, а по среднему количеству набранных очков за один матч.

Таким образом, Колорадо Рэпидс, набравшие 28 очков в 18 поединках (1,56 очка за игру), оказались выше Далласа, набравшего 34 очка, но в 22 матчах (1,55). По этой причине, таблицы по окончании регулярного чемпионата не объединялись.

В мае 2020 года MLS пополнилась ещё одним громким тренерским именем — клуб Цинциннати возглавил легендарный голландец Яп Стам. До этого он не слишком удачно работал в Рединге, Зволле и Фейеноорде. В США дела у Стама тоже, мягко говоря, не заладились — его команда заняла последнее место в восточной конференции с худшим средним показателем очков за игру во всём MLS. Благо, вылететь из этой лиги просто так невозможно…

Кроме Стама, перезапустить тренерскую карьеру за океаном пытается Тьерри Анри. Но его дела идут ненамного лучше — Монреаль Импакт под руководством Анри занял лишь девятое место в восточной конференции и не сумел пробиться в раунд плей-офф сквозь сито квалификации. А сам француз больше запомнился мощной мотивационной речью перед решающим матчем за право попасть в квалификацию плей-офф, эмоциональным поведением на бровке и девятью минутами на колене в память о Джордже Флойде.

Сезон 2020 стал дебютным для клуба Девида Бекхэма Интер Майами. Первый блин вышел, может и не комом, но точно не стал триумфом. Команда заняла десятое место в восточной конференции и, как и Монреаль Импакт, вылетела из квалификации плей-офф. Итогом неудачного сезона стало расставание с главным тренером Диего Алонсо. 18 января новым главным тренером Интера Майями был назначен бывший одноклубник Бекса по МЮ Фил Невилл.

Открытием сезона стал 22-летний уругвайский форвард Диего Росси из клуба Лос-Анджелес (не путать с ЛА Гэлакси). На третий год своего пребывания в MLS, молодой нападающий стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата и турнира MLS is back, был признан лучшим игроком турнира MLS is back и лучшим молодым игроком MLS сезона-2020 и, конечно, вошёл во всевозможные символические сборные. После столь успешного сезона, Росси наверняка на карандаше у многих европейских клубов, поэтому вполне вероятно, что вскоре мы увидим его в более привычных для нас чемпионатах.

Чемпион MLS 2020 года Коламбус Крю — клуб, звёзд с неба не хватающий. В отличии от многих других американских клубов, "чёрно-золотые" никогда не делали себе громкой рекламы приглашением европейских суперзвёзд, ни в качестве футболистов, ни на тренерский мостик. Тем не менее, чемпионство 2020 стало уже вторым в истории клуба — впервые подобный успех покорился Коламбус Крю в 2008 году, а в 2015 команда вышла в финал плей-офф.

В начале 2019 года в клубе началась глобальная перестройка — президентом стал Тим Безбатченко (да, фамилия кричит о восточноевропейском происхождении, но конкретного подтверждения найти не удалось, потому не будем спекулировать на эту тему), ранее весьма ярко и успешно работавший генеральным директором Торонто.

Тогда же главным тренером был назначен 44-летний Калеб Портер. Сезон 2019 команда провалила, не выбравшись даже в плей-офф, зато уже следующий сезон привёл к историческому успеху. В финале Коламбус Крю разгромил Сиэтл Саундерс — 3:0.

Потери и приобретения нового сезона

Сезон 2020 года, в сравнении с предыдущими, не блистал обилием европейских суперзвёзд. В американской лиге почти не было игроков уровня Девида Бекхэма, Златана Ибрагимовича, Уэйна Руни или Андреа Пирло. Потому и потерь, существенно ударивших бы по привлекательности лиги, этой зимой не будет. Тем не менее, некоторых игроков, важных как для своего клуба, так и для лиги в целом, MLS всё-таки потеряет. Вместе концом сезона-2020, завершился контракт 34-летнего швейцарца Рете Циглера с Далласом. Опытный защитник выступал в США на протяжении двух лет и был капитаном своей команды. Останется ли экс-игрок Сампдории и Фенербахче в США и продолжит ли вообще карьеру, пока неизвестно.

Ещё более ощутимой потерей для MLS станет отъезд уроженца США и воспитанника ПСВ Ли Нгуена, который выступал в лиге с 2012 года и провёл более 250 поединков в трёх клубах. С нового года Нгуен будет выступать на родине своих предков, во вьентамском клубе Хошимин.

Возможно, покинет Новый свет и воспитанник Барселоны Боян Кркич, не желающий выступать за Монреаль Импакт под руководством Тьерри Анри. Наиболее вероятное место продолжения карьеры Бояна — французский Сент-Этьен.

Пока что, наиболее звёздным приобретением грядущего сезона стал Фил Невилл, возглавивший Интер Майами. Учитывая, насколько многочисленна по всему миру армия болельщиков МЮ периода "птенцов Ферги", клуб Бекхэма, возглавляемый Ф. Невиллом, наверняка привлечёт значительное внимание и повысит популярность Лиги в целом.

Предвидятся и несколько любопытных приобретений. Возглавляемый Япом Стамом Цинцинати, по слухам, интересуется хорошо известным украинским болельщикам экс-игроком Металлиста Алехандро Гомесом, последние шесть лет выступающим в Аталанте.

О своём желании играть в MLS заявил нигерийский нападающий Одион Игало, последний год выступавший на правах аренды в МЮ. Контракт 31-летнего форварда принадлежит китайскому Шанхай Шеньхуа, однако после столь громкого и недвусмысленного заявления заинтересованные клубы из-за океана наверняка появятся.

Главные интриги грядущего сезона

Станет ли Коламбус Крю американским грандом?

В своё время Тим Безбатченко сыграл ключевую роль в становлении канадского клуба Торонто. Именно он поспособствовал трансферам в этот клуб Джермейна Дефо и Себастьяна Джовинко, которые, весьма помогли не только росту узнаваемости клуба, но и непосредственно результатам на поле. При Безбатченко Торонто показывал стабильный прогресс, который завершился завоеванием чемпионства в 2017 году.

В Коламбус Крю, имея ещё более широкие возможности, Безбатченко вполне может продолжить свою личную историю успеха, а клуб может стать одним из грандов американского футбола. Первой предпосылкой к тому можно назвать подписание в конце декабря одного из самых звёздных игроков Лиги — Брэдли Райт-Филипса, очень неплохо отыгравшего прошлый сезон в составе Лос-Анджелеса. Не исключено, что вскоре мы увидим в Коламбус Крю и других весьма известных футболистов.

Как изменится Интер Майами?

Изменения в клубе Бекхэма начались с тренерского мостика. Как проявит себя Фил Невилл в новой для себя лиге — это будет главная интрига нового сезона для Интера Майами. Примечательно, что для 43-летнего тренера, это будет первый опыт работы главным тренером мужской команды. Ранее Невилл входил в тренерский штаб Дэвида Мойеса и Луи ван Гала в МЮ, а также работал ассистентом своего брата в Валенсии. С 2018 года Фил Невилл возглавлял женскую сборную Англии.

Кроме того, одновременно с Невиллом, клуб подписал и нового спортивного директора. Им стал Крис Хендерсон — один из лучших функционеров MLS, экс-игрок сборной США, участник ЧМ-1990. С 2008 по 2020 год он работал спортивным директором Сиетл Саундэрс и при нём этот клуб дважды становился обладателем Кубка MLS и ещё четырежды выигрывал Открытый Кубок США.

Конечно, изменений стоит ждать и в составе команды. Слухи в отношении Интера Майами весьма щедры — туда сватают если не Лионеля Месси, то Криштиану Роналду. А сам Бекс и вовсе заявлял, что хочет объединить в своём клубе двух лучших игроков современности. Первый сезон, впрочем, показал, что слухи вокруг клуба и амбиции Бекхэма не слишком-то совпадают с реальными возможностями.

И вместо звёздного и суперамбициозного клуба, в первом сезоне Интера Майами мы увидели весьма средний американский клуб, главными звёздами которого были престарелые Гонсало Игуаин да Блез Матюиди. Тем не менее, амбиции остались, и теперь они подкреплены подписанием именитого и амбициозного спортдира, потому наблюдать за дальнейшим развитием этого проекта будет довольно интересно.

Как проявят себя Тьерри Анри и Яп Стам?

Для обоих это будет второй сезон в MLS. Время для притирки уже закончилось и теперь руководство клубов и болельщики вправе требовать от Анри и Стама результата в своих клубах. Учитывая неоднозначный тренерский опыт обоих до этого, грядущий сезон может ответить на глобальный вопрос — состоялись ли великие футболисты Тьерри Анри и Яп Стам как главные тренеры?

Александр Шевченко, Football.ua