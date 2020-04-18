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Оклады собираются уменьшить только в том случае, если сезон будет отменен.

Руководство MLS ведет переговоры с Ассоциацией футболистов США о возможном сокращении заработных плат из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, данная инициатива связана с нестабильным финансовым положением команд, которые лишись источников доходов после паузы в высшем американском дивизионе.

MLS предлагает игрокам уменьшить оклады на 50%, но только в том случае, если сезон, в котором прошло всего два тура, будет окончательно отменен. Если данное решение будет утверждено, то лига сможет сэкономить для клубов 150 миллионов долларов за год.

Ожидается, что если кампания-2020 будет доигрываться без зрителей, а этого стоит ожидать во всем мире, то это также повлияет на зарплаты футболистов MLS.

Ранее сообщалось, что в MLS зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом.

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