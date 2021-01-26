Северная Америка

Команды начнут предсезонную подготовку в следующем месяце.

Старт нового регулярного чемпионата североамериканской лиги МЛС назначен на 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

26-й сезон МЛС будет включать 34 матча для каждого из 27 клубов лиги и завершиться 7 ноября. Плей-офф начнется 19 ноября, а финал пройдет 11 декабря. Матч всех звезд МЛС пройдет в конце лета.

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Подготовку к новому сезону команды смогут начать 22 февраля.

В ближайшие недели станет известен полный календарь матчей регулярного чемпионата 2021 года.

Напомним, действующим чемпионом лиги МЛС является Коламбус Крю, который в финале обыграл Сиэтл (3:0).