Команды начнут предсезонную подготовку в следующем месяце.
Сиэтл - Коламбус Крю, Getty Images
26 января 2021, 13:59
Старт нового регулярного чемпионата североамериканской лиги МЛС назначен на 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба лиги.
26-й сезон МЛС будет включать 34 матча для каждого из 27 клубов лиги и завершиться 7 ноября. Плей-офф начнется 19 ноября, а финал пройдет 11 декабря. Матч всех звезд МЛС пройдет в конце лета.
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Подготовку к новому сезону команды смогут начать 22 февраля.
В ближайшие недели станет известен полный календарь матчей регулярного чемпионата 2021 года.
Напомним, действующим чемпионом лиги МЛС является Коламбус Крю, который в финале обыграл Сиэтл (3:0).