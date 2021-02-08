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Мюнхенцы отправили в ворота соперника два безответных мяча.

Бавария противостояла египетскому Аль-Ахли в рамках полуфинала клубного чемпионата мира и добилась уверенной победы.

Оба гола немецкой команды забили Роберт Левандовски. Нападающий отличился в дебюте поединка и поставил "точку" уже в его самом конце.

В финальном поединке турнира команду Флика ждет противостояние с УАНЛ Тигрес.

Аль-Ахли — Бавария 0:2

Голы: Левандовски, 17, 86

Аль-Ахли: Эль-Шенави — Ашраф, Маалуль (Эль-Ханафи, 28), Банун, Кафша (Диенг, 70) — Кахраба (Бваля, 69), Эль-Шахат (Мошен, 69), Хани, Мостафа (Шериф, 83), Эль-Сулайя, Фати.

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг (Зюле, 77), Алаба, Дэвис — Гнабри (Сане, 62), Киммих, Коман (Мусиала, 78), Рока (Толиссо, 69), Мюллер (Шупо-Мотинг, 62) — Левандовски.