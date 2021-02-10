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Команда украинского защитника проиграла в серии послематчевых пенальти.

В одном из матчей 1/16 финала Кубка Бельгии сошлись Стандард и Кортрейк, в котором выступает украинский защитник Евгений Макаренко.

К сожалению, команда украинца, который появился на поле, выйдя на замену на 81-й минуте, уступила в серии послематчевых пенальти.

В основное время была зафиксирована ничья со счетом 1:1, причем игроки Кортрейка отыгрались на второй добавленной минуте ко второму тайму.

В дополнительном времени команды голов не забивали, а в лотерее удачливее были футболисты Стандарда со счетом 6:5. При это украинец свой одиннадцатиметровый удар реализовал.

Кортрейк — Стандард 1:1 (по пенальти 5:6)

Голы: Селемани, 90+2 — Лайфис, 36