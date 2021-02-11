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Мюнхенцы повторили достижение Барселоны.

Бавария в финальном поединке клубного чемпионата мира играла против УАНЛ Тигрес и добилась минимальной победы.

Мюнхенцы благодаря данному триумфу стали действующими обладателями шестого титула. Ранее они выиграли чемпионат Германии, Кубок Германии, Суперкубок Германии, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.

Подобное достижение ранее покорялось лишь Барселоне под руководством Хосепа Гвардиолы в 2009 году, сообщает Squawka.

Уже через две недели Бавария начинает защиту главного трофея. В первом плей-офф раунде Лиги чемпионов им играть в гостях против Лацио.