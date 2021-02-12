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Роберто Бордин будет руководить национальной командой Молдовы.

Федерация футбола Молдовы назначила главным тренером национальной сборной итальянца Роберто Бордина — сообщил официальный сайт ФФМ.

56-летний специалист в свое время провел 311 матчей в Серии А в качестве игрока Аталанты, Наполи, Чезены и Пьяченцы.

В качестве тренера Бордин работал ассистентом главного тренера Болоньи, Падуи, Сиены, Сассуоло, ЧФР Клуж и Вероны, а в качестве главного тренера — в Триестине, Шерифе (выиграл "золотой дубль" Молдовы в 2018 году) и Нефтчи.

Дебют Бордина в официальном матче на посту главного тренера сборной состоится в отборочном поединке ЧМ-2022 против Фарерских островов 25 марта (также в отборочной группе соперниками Молдовы станут Дания, Австрия, Шотландия и Израиль).

По итогам последнего турнира Лиги Наций Молдова вылетела в группу D.

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