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Максим Максименко отметился ассистом в дебютном матче за Ларису.

В поединке 22-го тура чемпионата Греции АЕК в гостях разобрался с Лариссой, обыграв хозяев со счетом 4:2.

По итогам первого тайма гости вели со счетом 2:0 благодаря оформленному дублю Оливейры. В середине второго тайма хозяева отыграли два мяча усилиями Николиаса и Акуньи, причем последний отметился голом после результативной передачи украинского защитника Максима Максименко.

В составе гостей на 55-й минуте на поле появился Олег Данченко, а вот Дмитрий Чигринский провел всю игру на скамейке запасных. Евгений Шахов не попал в заявку АЕКа.

После 22 туров АЕК набрал 43 очка и сравнялся по очкам с ПАОКом и Арисом, находясь на третье место в турнирной таблице чемпионата Греции. Лидирует Олимпиакос, у которого 57 очков. У Лариссы всего лишь 9 баллов и последнее 14-е место.