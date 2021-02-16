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Украинец высказался о хет-трике, который он оформил в ворота Мускрона.

В поединке 26-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле разгромил Мускрон со счетом 4:0. Главным героем и лучшим игроком данного противостояния стал украинский нападающий Роман Яремчук, который оформил в ворота соперника хет-трик.

"Это большая победа! Для меня важна каждый гол. Каждому нападающему хочется чувствовать доверие. Когда вы его чувствуете, но получается забивать. Это моя работа. Вся команда рассчитывает на меня".

"Я очень рад возращению Вадиса Оджиджа-Офоэ. Он – самый важный игрок в клубе, который привык мыслить нестандартно. Как нападающий, ты можешь быть доволен только кем-то вроде Вадиса в команде. Он легенда этого клуба, это факт, но и взаимодействие с Безусом, Ньянгбо, Тиссаудали и другими тоже проходит гладко. С Тиссаудали у меня такое же взаимопонимание, как было с Джонатаном Дэвидом и Лораном Депуа в прошлом сезоне. И это взаимопонимание будет только расти".

"С каждым сезоном я хочу выступать все лучше и лучше. Скоро чемпионат Европы — очень важный турнир, который с нетерпением я жду. О положение места в таблице по итогам сезона в Бельгии пока не хочу думать. Мы сконцентрированы только на матче, который у нас впереди. Тем не менее, наш прогресс очевиден, что не может не радовать", — приводит слова Яремчука официальный сайт Гента.

В текущем сезоне Роман Яремчук в 29 поединках забил уже 16 голов, 13 из которых пришлись на матчи чемпионата Бельгии. Также на счету украинца пять результативных передач. После 27 туров в активе Гента 36 очков и 12-е место в чемпионате Бельгии.

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