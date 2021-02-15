Украинский форвард забил уже 16 голов в нынешнем сезоне.
Роман Яремчук (по центру), ФК Гент
15 февраля 2021, 23:36
В поединке 26-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле разгромил Мускрон со счетом 4:0.
В этом противостоянии в стартовом составе вышли два украинских футболиста — полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.
Яремчук открыл счет в матче на 28-й минуте поединка, а на 85-й минуте оформил дубль. Между двумя голами Роман отдал результативную передачу на Тарика Тиссаудали. Затем уже в компенсированное арбитром время Яремчук забил свой третий мяч в этом матче.
Таким образом, Яремчук забил уже 16 голов в нынешнем сезоне, 13 из которых пришлись на матчи чемпионата Бельгии. Также на его счету пять ассистов.
После 27 игр в активе Гента 36 очков и 12-е место в чемпионате Бельгии, а у Мускрона 16-я строчка.
Ранее сообщалось, что лучшим украинским легионером по итогам 2020 года стал Руслан Малиновский.