Другое

Украинский форвард забил уже 16 голов в нынешнем сезоне.

В поединке 26-го тура чемпионата Бельгии Гент на своем поле разгромил Мускрон со счетом 4:0.

В этом противостоянии в стартовом составе вышли два украинских футболиста — полузащитник Роман Безус и нападающий Роман Яремчук.

Яремчук открыл счет в матче на 28-й минуте поединка, а на 85-й минуте оформил дубль. Между двумя голами Роман отдал результативную передачу на Тарика Тиссаудали. Затем уже в компенсированное арбитром время Яремчук забил свой третий мяч в этом матче.

Таким образом, Яремчук забил уже 16 голов в нынешнем сезоне, 13 из которых пришлись на матчи чемпионата Бельгии. Также на его счету пять ассистов.

После 27 игр в активе Гента 36 очков и 12-е место в чемпионате Бельгии, а у Мускрона 16-я строчка.

Ранее сообщалось, что лучшим украинским легионером по итогам 2020 года стал Руслан Малиновский.