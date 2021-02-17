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Футболист рассказал о переходе в новый клуб.

Польская Легия арендовала до конца текущего сезона защитника киевского Динамо Артема Шабанова.

Футболист, сразу после подписания контракта, прокомментировал переход в новый клуб.

"Легия очень хотела меня заполучить. Я узнал об их интересе еще на сборах в Дубае. Когда поступило конкретное предложение, все решилось за три дня.

Легия — мой первый заграничный клуб. Я акклиматизируюсь и и буду готов выкладываться на все сто процентов", — цитирует Шабанова пресс-служба "армейцев".

Отметим, что украинец в новом клубе будет выступать под 13-м номером.

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