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В турнире принимали участие команды Динамо и Шахтера.

Союз европейских футбольных ассоциаций на своем официальном сайте объявил об отмене проведения Юношеской лиги УЕФА текущего сезона.

Данное решение было принято из-за трудности организации поединков ввиду ограничений на поездки участвующих клубов, которые были введены правительствами некоторых страны из-за пандемии коронавируса.

Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что нет никакого смысла переносить проведение соревнования на неопределенный срок, а в нынешних реалиях здоровье футболистов должно быть в приоритете.

Стоит отметить, что в 1/32 финала Юношеской лиге УЕФА принимали участие команды Динамо и Шахтера U-19. Киевляне должны были встретиться 2 марта с одногодками из Барселоны, а игроки донецкого клуба — 3 марта с Порту.

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