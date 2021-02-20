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Форвард сборной Украины продолжает набирать ход перед Евро-2020.

В рамках 27-го тура чемпионата Бельгии, Гент, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, проводил гостевой поединок против Мехелена, по итогу сыграв вничью со счетом 1:1.

Единственный мяч на счету "буйволов" был проведен именно футболистом сборной Украины уже на 10-й минуте встречи, однако в скором времени коллектив Хайна Ванхазебрука умудрился пропустить в ответ.

Впрочем, ничейный исход не сказался на положительной оценке действий Романа Яремчука, который, по версии портала WhoScored, стал лучшим футболистов своей команды, набрав 7,5 баллов по специальной системе.

Остальные украинцы: Роман Безус и Игорь Пластун в составе Гента и Марьян Швед — в составе Мехелена, участия в поединке не принимали.