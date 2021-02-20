Украинский нападающий продолжает радовать результативными ударами.
Роман Яремчук, фото Гент
20 февраля 2021, 00:35
Гент в рамках поединка 27-го тура чемпионата Бельгии отправился в гости к Мехелену и сыграл вничью со счетом 1:1.
Первый гол в поединке забил украинский нападающий Яремчук — Роман поразил цель ударом в одно касание с района одиннадцатиметровой отметки.
Видео гола:
Мехелен — Гент 1:1
Голы: Шторм, 16 — Яремчук, 10
Отметим, что для украинского нападающего этот гол стал 14 в сезоне и позволил выйти на третье место в бомбардирской гонке.